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Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toz kömür yüklü tır devrilirken, yol trafiğe kapandı.

Asayiş 27.06.2022, 17:21
Tır devrildi, toz kömür yola dağıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toz kömür yüklü tır devrilirken, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Ereğli karayolu arası Soğanlı rampasında yaşandı. Balıkesir iline seyir halinde olan toz kömür yüklü Resul Ceylan idaresindeki 45 AHG 264 plakalı tır, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırın sürücüsü Ceylan 112 ekiplerinin olay yerinde ki müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazadan dolayı yola dağılan kömür her iki yönünde trafiğe kapanmasına neden oldu. Karayolu ekiplerinin yolu temizleme çalışması ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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