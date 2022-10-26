Tır devrildi, tonlarca karkas et yola saçıldı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Ü.Ö.(59) yönetimindeki 16 AJK 731 plakalı karkas et yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Karayolu kenarına yan yatan tırın dorsesinde bulunan tonlarca karkas et karayoluna saçıldı. Yaralanan sürücü Ü.Ö. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.