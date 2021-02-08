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Tır devrildi, tonlarca buğday yola saçıldı
Samsun’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 08.02.2021, 20:49
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Samsun’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Havza ilçe merkezi Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O.’nun(35) kullandığı 06 APP 709 plakalı buğday yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekiplerince Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırda bulunan tonlarca buğday ise yola saçıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.