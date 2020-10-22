Tır altında kalan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
ÇANAKKALE-İZMİR KARAYOLUNDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR KİŞİYE TIR ALTINDA KALDI. TALİHSİZ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, FREN VE KAN İZLERİNİN 70 METRE BOYUNCA SÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ.
Çanakkale-İzmir karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tır altında kaldı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, fren ve kan izlerinin 70 metre boyunca sürdüğü belirlendi.
Kaza, bugün 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda Çanakkale Otogarı’nın hemen önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Osman Kılıçer (24), Bursa istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki MAN marka 7B6 4383 plakalı tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, üniversite öğrencisi Osman Kılıçer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü Yaromir Mihavlov gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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