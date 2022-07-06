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Tır alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu.

Asayiş 06.07.2022, 17:30
Tır alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Gebze’nin Balçık köyü Çatal Sokak ile Karataş Sokak birleşim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm merkezi sahasında bulunan tır, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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