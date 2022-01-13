Tinerle sobayı tutuşmak isterken kendini yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki genç, sobayı tinerle tutuşturmak istediği sırada meydana gelen parlama sonucu yüzünden ve ellerinden yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Katırtepesi mevki’inde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki Şevket S., tutuşturmak istediği sobaya tiner dökünce parlama meydana geldi. Yüzünden ve ellerinde yanıklar oluşan işçi, çiftlikteki arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, vücudunda oluşan 2. derece yanıklar nedeniyle Konya Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.