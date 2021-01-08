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Tinerden zehirlenen 20 kadın işçi hastanelik oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda 20 kadın işçi iddiaya göre tiner maddesinden zehirlenerek hastanelik oldu.
Asayiş 08.01.2021, 22:57
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda 20 kadın işçi iddiaya göre tiner maddesinden zehirlenerek hastanelik oldu.Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan kadın işçiler fabrika içerisinde bulunan duvar ve yerdeki uyarı işaretlemelerini boyamaya başladı. Bir süre sonra kadın işçiler boyanın içerisine kattıkları tinerden etkilendi. Baygınlık geçiren ve nefes almakta zorluk çeken kadınların yardımına fabrikada bulunan diğer işçiler yetişti. İhbar üzerine fabrika çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi sevk edildi. Gelen ekipler tinerden zehirlendiği tahmin edilen işçileri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi götürdü. Burada tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tedavinin ardından ifadeleri alınan işçiler hastanede ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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