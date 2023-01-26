Tilki kazaya neden oldu: 4 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde önüne çıkan tilki nedeniyle panikleyen sürücünün otomobili kaldırıma çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Senem Akıcı (47) idaresindeki 34 EOJ 309 plakalı otomobille seyir halindeyken önüne tilki çıktı. Panikleyen sürücü, hakimiyetini kaybettiği araçla tilkiye ve kaldırıma çarptı. Kazada tilki telef olurken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından sağlık ve polis ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.