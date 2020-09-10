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TikTok uğruna insan sağlığını hiçe saydı

ÇANAKKALE’DE, AYAKLARIYLA ÇİĞNEDİĞİ BİBERLERİ TİKTOK’TA BEĞENİ ALMAK İÇİN VİDEOYA ÇEKEN ŞAHSIN ÇALIŞTIĞI FİRMAYA 13 BİN 954 LİRA CEZA KESİLDİ.

Asayiş 10.09.2020, 19:38
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TikTok uğruna insan sağlığını hiçe saydı

Çanakkale’de, ayaklarıyla çiğnediği biberleri TikTok’ta beğeni almak için videoya çeken şahsın çalıştığı firmaya 13 bin 954 lira ceza kesildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üreten bir şirkette çalışan şahıs, TikTok uygulamasında beğeni almak için dans ederek biberleri ayaklarıyla çiğnedi. O anlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandığı andan itibaren tepkiler çığ gibi büyüdü. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmaların ardından şahsın çalıştığı firma belirlendi. O firmaya gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesilirken, imalat hazırlığındaki 2,5 ton turşuluk biber de imha edildi.

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