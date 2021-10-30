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TikTok cinayeti! Aynı evde yakaladığı eşini ve arkadaşını öldürdü

TikTok'ta In Reel Life Skyrim videoları ile ünlenen JinnKid lakaplı Ali Nasser Abulaban, 29 yaşındaki eşi Ana ve yakın arkadaşını Rayburn Barron'ı öldürdüğü için tutuklandı.

Asayiş 30.10.2021, 09:35
TikTok cinayeti! Aynı evde yakaladığı eşini ve arkadaşını öldürdü

Ali, eşini arkadaşı Barron ile aldattığını düşündüğü için ikisini de öldürdüğünü söyledi. NBC San Diego'nun bildirdiğine göre, polisler geçen hafta şehrin East Village'deki bir apartmana gittiğini ve orada Abulaban'ın eşi Ana'nın ve arkadaşı Rayburn Barron'un cansız bedenlerini bulduklarını belirtti.

Bölge Savcı Yardımcısı'nın raporuna göre Ali Nasser, eşi Ana'yı 18 Ekim'den beri takip ettiğini, geçen haftanın sonlarında eşinin kaldığı lüks bir daireye zarar verdiğini ve kızının iPad'ine evdeki sesleri dinleyebilmesi için bir uygulama yüklediğini söyledi.

İddiaya göre, geçen perşembe öğleden sonra, Ali Nasser karısını başka bir adamla konuştuğunu duyduktan sonra elinde dolu bir tabanca ile daireye gitti ve arkadaşı Barron'u eşiyle beraber yakaladı.

Fenomenin arkadaşı Barron'u boynundan, yanağından ve kafasının arkasından yakın mesafeden üç el ateş etmesinden sonra eşini de başından vurduğu öğrenildi.

Polisler, Abulaban'ın 911'i arayıp cinayetleri rapor eden kişi olduğunu öne sürüyor.

Çiftin daha önce de aile içi şiddet olayları yaşadığı fakat herhangi bir yasaklama emrinin çıkarılmadığı da öğrenildi.

JinnKid olarak tanınan Abulaban, oyunlardaki NPC'lerin yapay zekasıyla ve animasyonlarıyla dalga geçtiği videolar çekerek Reddit, 9GAG gibi platformlardan ünlü olmuştu.

Son birkaç yıldır TikTok'ta 955.000, YouTube'da ise 170.000 takipçiye sahipti. Jinnkid'in olaydan 1 hafta önce yüklediği son video Scarface'den Tony Montana taklidiydi.

Abulaban şu anda kefaletsiz olarak 5 Ocak'ta yapılacak ön duruşmayı bekliyor.

#Ali Nasser Abulaban
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