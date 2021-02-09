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TİKA’dan Gana Emniyet Mensuplarına online eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Gana Polisinin kapasite gelişiminin sağlanması amacıyla Gana Emniyet Teşkilatı mensubu polislere çevrimiçi “Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi” verildi.

Asayiş 09.02.2021, 11:15
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TİKA’dan Gana Emniyet Mensuplarına online eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Gana Polisinin kapasite gelişiminin sağlanması amacıyla Gana Emniyet Teşkilatı mensubu polislere çevrimiçi “Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi” verildi.

Dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik olarak 2007 yılından bu yana TİKA tarafından yürütülen “Uluslararası Polis Eğitim Programı” çerçevesinde ilk defa Gana Emniyet Mensubu 26 kursiyere meslek içi eğitim verildi. 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimde; Mevzuat, Suç Gelirleri ile Mücadeleye Giriş, Aklama Suçlarıyla Mücadele, Suç Gelirleri Bilgi Kaynakları, Terörizmin Finansmanı, Alternatif Para Transfer Sistemleri ile ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eğitimin açılışında konuşan Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, Türkiye’nin Afrika ile ortaklık politikası bağlamında özellikle kalkınma ve kapasite inşası alanlarında Afrika ülkelerine verdiği büyük desteğe değindi. Özellikle pandemi şartlarında Gana kurumlarıyla video konferans yöntemiyle eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesinin önemine değinen Ulueren, güvenlik ve terörle mücadelede ülkemizin kapasitesine ve deneyimlerini Gana ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Konuşmasında geçtiğimiz hafta Gine Körfezinde 15 Türk mürettebatın rehin alındığı deniz korsanı saldırısına atıfta bulunan Ulueren, bölgedeki güvenlik tehditleri ile mücadelenin önemini vurguladı.

Büyükelçi Özlem Ergün Ulueren ayrıca, giderek karmaşık yöntemlerin kullanıldığı kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda verilen eğitimin zamanlamasının doğruluğuna işaret ederek, verilen eğitimin bu alanda Gana’yla ikili işbirliğimizin geliştirilmesi açısından olumlu bir adım teşkil ettiğini dile getirdi. Gana Göç İdaresi Başkanı Kwame Asuah Takyi ise konuşmasında; TİKA tarafından organize edilen söz konusu eğitimin çok faydalı olacağına inandıklarını ifade etti. Eğitimlerin devam etmesini istediklerini belirten Takyi, verilen eğitimden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
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