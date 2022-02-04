Tik Tok’ta silahla ateş ederken görüntüsü yayınlayınca gözaltına alındı

Samsun’da, Tik Tok adlı sosyal paylaşım sitesinde silahla ateş ederken görüntü paylaşan bir kişi, polisin sanal devriye ekipleri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanal devriye polisleri sosyal medya hesapları üzerinden suç araştırması tespiti yaparken İ.S.(30) adlı bir kişinin Tik Tok adlı sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı görüntüde tabancayla ateş açtığını tespit etti. Polis, İ.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. ’Meskun mahalde tabancayla ateş açtığı’ tespit edilen İ.S.’nin evinde yapılan aramada 1 adet kurususıkı tabanca ele geçirildi.

Denizevleri Polis Merkezinde ifadesi alınan İ.S. serbest bırakıldı.