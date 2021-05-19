Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas’ta ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Seyrantepe Mahallesi Yeditepe Caddesi ile Beştepe Sokak kesişimindi meydana geldi. R.A. idaresindeki 58 ABR 142 plakalı Fiat marka otomobil ile E.G. idaresindeki 58 T 0162 plakalı Ford marka ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi ters döndü. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.