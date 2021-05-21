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Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı KOM’a takıldı

Gaziantep’te ticari taksiyle yapılan kaçak sigara sevkiyatı KOM ekibine takıldı. Takside arama yapan polisler 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirirken sürücüyü gözaltına aldı.

Asayiş 21.05.2021, 21:18
Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı KOM’a takıldı

Gaziantep’te ticari taksiyle yapılan kaçak sigara sevkiyatı KOM ekibine takıldı. Takside arama yapan polisler 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirirken sürücüyü gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) bünyesinde kurulan özel ekip kaçakçılara göz açtırmıyor. Ticari taksiyle kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekip taksiyi takibe aldı. Taksiyi bir süre takip eden ekip, Şehitkamil ilçesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde taksiyi durdurarak arama yaptı. Takside yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi sürücüsü V.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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