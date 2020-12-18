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Ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu kişi hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 18.12.2020, 12:53
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi K.Ö. idaresindeki ticari taksinin çarpması neticesinde yaklaşık 30 metre savrularak yere düştü. K.Ö.’nün yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken ticari taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.
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