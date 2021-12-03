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Ticari taksinin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

Kemerburgaz Otoyolunda seyir halinde olan ticari taksi önüne çıkan büyükbaş hayvan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan büyükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 03.12.2021, 02:29
Ticari taksinin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

Kemerburgaz Otoyolunda seyir halinde olan ticari taksi önüne çıkan büyükbaş hayvan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay 01.00’da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Kemerburgaz Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Savaş Uzun idaresindeki 34 TFT 55 ticari taksi seyir halinde iken önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan büyükbaş hayvan telef oldu.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, can veren büyükbaş hayvanı yoldan kaldırdı. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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