Ticari taksinin çarptığı 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken ticari taksinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sami Taşçı (62), yaya olarak karşıdan karşıya geçmek istedi. O esnada Karamürsel istikametine seyir halinde olan 41 T 5009 plakalı ticari taksi, Taşçı’ya çarptı. Ağır yaralanan Taşçı, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.