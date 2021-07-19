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Ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 19.07.2021, 21:28
Ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli tutuklandı
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Eskişehir’de ticari taksi şoförünü gasp eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz’da Gazipaşa Mahallesi’nde ticari taksi şoförünü bıçakla tehdit ederek 450 lira parasını gasp ettiği iddia edilen A.A., dün Esentepe Mahallesi’nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzerinde bıçakla birlikte yakalanan şahsın farklı tarihlerde 3 açıktan hırsızlık ve 3 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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