banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ise hurdaya döndü.

Asayiş 20.06.2021, 14:26
Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ise hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Küre karayolunun 2. kilometresinde Efkar Tepesi mevkiinde Ahmet Karaş iradesindeki 37 T 5029 plakalı Tofaş marka ticari taksi ile plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Kaza yapan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı az bulutlu
banner493