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Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu’da ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 22.10.2021, 16:23
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu’da ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Örencik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek üretim fabrikası sahibi İsmail Derin, motosikleti ile yemek dağıtımına çıktı. Yemek dağıtımı için gittiği Örencik mevkiinde yolun karşına geçmek isteyen Derin’in idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir ticari taksi ile çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen Derin, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Derin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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