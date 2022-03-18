Ticari taksi ile insan kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Düzce’de ticari taksi ile göçmen taşındığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, aracı otoban bağlantı yolunda durdurdu. Araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksi ile farklı illerden Düzce’ye yabancı uyruklu şahıs getirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö.’ye ait ticari taksi TEM Otoyolu bağlantısında durduruldu. Araç içinde ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenen S.N. ile Z.C. isimli Afgan uyruklu şahıslar yakalandı.

Araç şoförü İ.Ö. hakkında göçmen kaçakçılığı kanununa muhalefetten adli işlem başlatılarak 2 bin 576 TL idari para cezası kesildi. Şahısların her birine 6 bin 464 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 12 bin 928 TL para cezası kesilerek Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.