Ticari taksi arpa yüklü traktöre arkadan çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Aksaray’da ticari taksinin arpa yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle otomobilin üzeri adeta sıyrılırken kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ortaköy Yolu Nurgüz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’den Aksaray istikametine seyreden Selahattin Ç. (65) idaresindeki 68 T 2008 plakalı Dacia marka otomobil, Nurgüz Köyü yakınlarında Ahmet Akdemir (67) yönetimindeki 68 DY 014 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle taksinin üzeri adeta sıyrılırken, araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Serdar E. (39) ile İsmail Ü. (51) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Köy halkının kazayı fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılarda Serdar E. ve İsmail Ü.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Ahmet Akdemir yaşadığı kazayı anlatarak, “Ekin işletmeye gidiyordum. Lambam yanıyordu, hız lambalarım yanıyordu. Sağa dönerken arkamdan vurdular. Traktörde arpa yüklüydü” dedi.

Kazanın ardında yola savrulan arpalar köy halkı tarafından süpürge ile süpürülerek yol temizlendi.