Ticari araca çarpan ATV sürücüsü ölümden döndü
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TERS YÖNDEN GELEN ATV MOTOSİKLETİN TİCARİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA, ATV MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPMANIN ARDINDAN MOTOSİKLETTEN FIRLAYARAK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLÜYOR.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen ATV motosikletin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ATV motosiklet sürücüsünün çarpmanın ardından motosikletten fırlayarak otomobilin üzerine düştüğü görülüyor.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Mürsel Şafak’ın kullandığı 14 KU 858 plakalı ticari araca, Orhangazi Caddesinden Mithatpaşa Caddesine çıkan Harun Hacıabbasoğlu’nun kullandığı ATV motosiklet çarptı.
Kazada, çarpışmanın şiddetiyle ATV’den fırlayarak ticari aracın ön camına başını çarpan sürücü Harun Hacıabbasoğlu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Hacıabbasoğlu, 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yolunda devam eden otomobile hızla gelen ATV’nin çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar kayıt altına alındı.
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