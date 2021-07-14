Ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde ilerleyen iki araç çarpıştı. Kazada hamile bir kadın yaralandı.

Kaza D-400 karayolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Antalya istikametine giden Selami Saylak’ın kullandığı 07 FML 14 plakalı kamyonete, Necati Odun’un kullandığı 07 YJK 71 plakalı ticari otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle boş sebze meyve kasası yüklü kamyonet bariyerlerin üstüne çıktı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde hamile olan Ceylan Akın’ı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı ve yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonette bulunan sürücü ve iki yolcu ile otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.