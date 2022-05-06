Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 AAK 681 plakalı otomobil ile 21 ABK 543 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Hüseyin Aslan (55), Mehmet Ali Demirtaş (50), Nesim Özcan (53) ile kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden vatandaşlar morga kaldırıldı. Öte yandan hurdaya dönene araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(MB-