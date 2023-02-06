Ticaret Bakanı Muş, Kilis’te incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis’te incelemelerde bulundu. Bakan Muş,

13 kişinin hayatını kaybettiğini, 244 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te incelemelerde bulundu. Kurulan çadırları, 1. Hudut Alayı ve hastanedeki yaralıları ziyaret eden Bakan Muş, Kilis’in diğer illere göre depremden daha az etkilendiğini belirtti. Civar illerden Kilis’e hastanelere yaralı geldiğini söyleyen Bakan Muş, "İlimizde 13 vefatımız, 244 yaralımız var. 80 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor, geri kalanlar taburcu edildi" dedi.