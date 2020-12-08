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THY’den "Fatmanur Altun" iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun’un THY’de çalıştığı yönündeki iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yalanladı.

Asayiş 08.12.2020, 16:27
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THY’den "Fatmanur Altun" iddialarına yanıt
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun’un THY’de çalıştığı yönündeki iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Dr. Fatmanur Altun’un Türk Hava Yolları’ndan (THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.’ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kulandı.
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