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THY, uçak bakım hangarında yangın çıktı

Türk Hava Yolları’ın Atatürk Havalimanı’nda bulunan bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu çalışanlar ve uçaklar zarar görmedi.

Asayiş 09.06.2021, 12:20
THY, uçak bakım hangarında yangın çıktı

Türk Hava Yolları’ın Atatürk Havalimanı’nda bulunan bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Patlama sonucu çalışanlar ve uçaklar zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın Atatürk Hava Limanı apronunda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Oksijen tüplerinin bulunduğu odada bir oksijen tüpünün hortumu alev aldı. Durumu fark eden çalışanlar Atatürk Havalimanı DHMİ İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Fazla büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmazken, uçaklarda zarar görmedi.
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