THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu.

Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, THY’nin dün akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.

Türk Hava Yollarının Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.