Thodex’in sahibi Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı
Thodex’in sahibi Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı
Thodex’in sahibi Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı
ANKARA - İHA) Kripto para borsası Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalandı.
Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırarak ülkeden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’un Vlora (Avlonya) kentinde yakalandı. Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran’da olduğu ifade edilmiş ve Özer’in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü.
Daha önce de Arnavutluk’ta gizlendiği iddia edilen Özer, Türkiye’de binlerce kişiyi zarara uğratarak yüklü miktarda kripto para ile Türkiye’den kaçmıştı.
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