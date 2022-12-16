Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşması ertelendi

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı belirlenen Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının görüşüleceği temyiz duruşması ertelendi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi’nde 17 Kasım’da görülen karar duruşmasında Türkiye’ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer, temyize taşınan karar için bugün Durres kentindeki temyiz mahkemesinde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Özer’in avukatının bulunmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık tarihine ertelendi. Özer’in avukatının sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye rapor sunduğu kaydedildi.

Elbasan Savcılığı, Özer’e suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını yöneltmişti.