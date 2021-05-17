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Thodex’in 3 lüks aracına haciz kararı

Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

Asayiş 17.05.2021, 17:34
Thodex’in 3 lüks aracına haciz kararı

Thodex mağdurları avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex’in Kadıköy Göztepe’deki yönetim binasına geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.
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