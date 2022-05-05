banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 21 sanığın 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Özer’in babası Zülküf Özer’in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Asayiş 05.05.2022, 22:45
Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 21 sanığın 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Özer’in babası Zülküf Özer’in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer’in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar Güven Özer ve Serap Özer suçlamaları kabul etmedi.

Reddi hakim talebine ret

Firari Faruk Fatih Özer’in avukatları, mahkeme hakiminin taraflı olduğunu öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebinin duruşmayı uzatmak amaçlı olduğu değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

“Faruk Fatih Özer, sorunun çözüleceğini söylemişti”

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Tutuklu sanık Onur Can Gündüz savunmasında, Faruk Fatih Özer’in kendisinden banka hesabını kullanmak istediğini söylediğini anlatarak, “Banka hesap ve şifrelerimi verdim. Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçmasıyla birlikte cezaevine atıldım. Neden cezaevine girdiğimi bilmiyorum. Ben bu suçu işlemedim. Sistemde kısıtlı yönetici olarak görünüyordum. Para çekme, aktarma gibi bir yetkim yoktu. Şikayetler geldikten sonra sorun ne zaman çözülecek diye Faruk Fatih Özer’i aradım. En kısa sürede sorunu çözeceklerini, teknik bir aksaklık olduğunu, sıcak cüzdanlara gerekli olan bakiyenin yükleneceğini söyledi. Ben de bunu müşteri hizmetlerindeki departmanındaki arkadaşlara ilettim. Yönetici sıfatında gösterilmeme rağmen takdir edersiniz ki bir evim veya arabam olabilirdi. Üzerime kayıtlı bir şey yoktur. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

“Kendisine ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık”

Şirkette yazılımcı olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Ergün Acar, “Faruk Fatih Özer şirket içi mesajlaşma programı üzerinden bize yazdı. İşi çevirmeye yetecek kadar nakit parası kalmadığını ve şirketi Balkanlar’da bulunan bir bankaya satacağını söyledi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Beklemeye başladık. Daha sonra site bakım moduna alındı. Ardından kaçtığına ilişkin haberler çıkmaya başladı. Siteye giremeyince sitenin kapandığını anladık” diye konuştu.

“Mağduriyet yaşansın istemezdim”

Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz, Faruk Fatih Özer’in insanları dolandırıp yurtdışına kaçacağına ihtimal vermediğini belirterek, “Böyle bir kaçış olayının olacağını anlamamıştık. Mağdurlara şunu söylemek istiyorum. Böyle bir kurumda hizmet verdiğim için üzgünüm. Mağduriyet yaşansın istemezdim” dedi.

“Sigortadan yararlanmak dışında şirketle hiçbir bağım olmadı”

Firari Faruk Fatih Özer’in yengesi tutuksuz sanık Zuhal Özer, “Benim sigortadan yararlanmak dışında şirketle hiçbir bağım olmamıştır. Hayatım boyunca hiç yurtdışına gitmedim. Hayatımın hiçbir döneminde kimseyi kandırma gibi bir amacım olmadı. Ben şirkette yer almadım. Sadece genel sağlık sigortasından yararlanmak için bana kaynımın böyle bir yararı oldu. Yarar mı denir bilmiyorum ama. Eşimin kendi şirketi vardı” dedi. Mahkeme başkanının, “Neden eşinin şirketinde çalışıyor görünmedin?” diye sorması üzerine, “Eşim böyle bir teklifte bulunmadı. Kaynım teklifte bulundu, kabul ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek mal varlığının olmadığını ve mağdurların zararını karşılayamayacağını söyledi.

Babası tanık olarak dinlenecek

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar veren mahkeme, Özer’in babası Zülküf Özer’in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme, Özer’e avukat tayini için baroya müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
açık