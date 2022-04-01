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Thodex mağduru avukatından açıklama: “Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?”

Kripto para borsası Thodex soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapan mağdur avukatı, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağı olduğunu ancak bu zararın yüzde 30’unun ödenmesinin teklif edildiğini söyleyerek, “Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?” dedi.

Asayiş 01.04.2022, 17:53
Thodex mağduru avukatından açıklama: “Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?”

Kripto para borsası Thodex soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapan mağdur avukatı, müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira alacağı olduğunu ancak bu zararın yüzde 30’unun ödenmesinin teklif edildiğini söyleyerek, “Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?” dedi.

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan Faruk Fatih Özer’in avukatı, mağdurların zararlarının ödenmeye başlandığını ve bazı mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiğini söylemişti. Müvekkilinin MASAK raporuna göre 248 bin lira zararı olduğunu söyleyen mağdur avukatı Sezayi Balkan da konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Mağdurların zararlarının yüzde 30’unun ödenmesinin teklif edildiğini, gerçek manada mağduriyetlerin giderilmediğini söyledi.

“Mağdurun tüm zararı giderilmeyecektir”

Avukat Sezayi Balkan yaptığı açıklamada, “Malumunuz 1 yıl önce hemen hemen bu günlerde Thodex’in web sitesine erişim sorunu yaşanmış ve akabinde kurucusu olan şüpheli Fatih Fatih Özer’in kayıplara karıştığı basına yansımıştı. Söz konusu olayda 2 milyar dolarlık bir dolandırıcılık iddiası ve 400 bin kişilik mağdur kitlesi oluştuğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basına yansıdığı üzere şüpheli Faruk Fatih Özer’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada zararların tazmin edilmeye başlandığı, öncelikli büyük meblağlar ile MASAK raporları baz alınarak ödemelerin yapıldığı ifade edilmişti. Ancak geldiğimiz noktada olay daha önce basına yansıyanlardan çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki öncelikle her ne kadar mağdurların zararlarını gideriyoruz deseler de zararlar kısmi olarak giderilmektedir. Mağdurun tüm zararı giderilmeyecektir” dedi.

“Bu şekilde bir zarar giderme anlayışı kabul edilemez”

Ayrıca tüm mağdurların değil şikayetçi olan mağdurların zararının giderilebileceği söylendiğini belirten Balkan, “MASAK raporlarına göre ödeme yapıyoruz deniliyor. Doğru, ancak eksik bir ifade bu. Tarafımıza MASAK raporlarının yüzde 30‘unun ödeneceği ifade edildi. Mağdurların zararları böyle mi giderilecek yani? Ayrıca bu yüzde 30’luk ödemenin de ilk taksitinin hemen diğer taksitlerin ise temmuzdan sonra ödeneceği belirtildi. Bu şekilde zarar giderme anlayışı kabul edilebilir bir durum değil” diye konuştu. Avukat Balkan açıklamasının devamında, “Şu an elimizde müvekkil lehine, asıl alacak, avukatlık ücreti, masraflar ve faiziyle beraber toplam 1 milyon liralık icraya konu alacak söz konusu. İddia edilen MASAK raporuna göre bu miktar 248 binlerde. Müvekkilimiz adına teklif edilen miktar ise 70 bin. Bir milyonluk alacak nerde 70 bin lira teklif nerde? Biz şunu diyoruz, tamam, icraya konu alacağı bir kenara bırakalım. MASAK raporunun üzerinden ödeyin diyoruz. O da kabul edilmiyor” dedi.

“Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?”

Avukat Balkan, zararların Faruk Fatih Özer’in ailesi tarafından kişisel malvarlıkları ile karşılanacağının iddia edildiğini aktararak, “Ödemeler taksitler halinde olacağı için ailesinin mal varlığı var mı? Yeterli mi? Bunlar hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu noktada şunu düşünmeden edemiyoruz tabii. Mağdurlar şikayetten vazgeçirilip ödemeler ya yapılmazsa? Mağdurlar bir kez daha mı mağdur edilecek?” şeklinde konuştu.

“Zararlar MASAK raporuna göre peşin olarak ödenmeli”

Zararların MASAK raporuna göre peşin olarak ödenmesi gerektiğini aktaran avukat Balkan, “Yani mağduriyetlerin önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Mağdurların bir konuda dikkat etmesi gerekmektedir. Paranın hemen ve tamamının alınacağı yönünde avukat olmayan kişiler tarafından gelen tekliflere dikkat etmeliler ve tuzağa düşmemeliler. İşlemlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için mutlaka bir avukat yardımı almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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