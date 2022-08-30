Thodex kurucusu Fatih Özer "Brain" operasyonu ile yakalandı

Kripto para borsası Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlora kentinde polis tarafından düzenlenen "Brain" operasyonu ile yakalandı.

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırarak ülkeden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu 28 yaşındaki firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlora (Avlonya) kentine bağlı Himara ilçesinde polis tarafından düzenlenen "Brain" operasyonu ile yakalandı. Arnavutluk polisi tarafından yapılan açıklamada, Elbasan Polis Müdürlüğü, Arnavutluk Polisi FAST Birimi, Vlora Polis Müdürlüğü ve Elbasan Savcılığı tarafından ortak yürütülen "Brain" adlı operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtildi. Brain operasyonu sayesinde kırmızı bültenle "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan Özer ile birlikte yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen ve başkent Tiran’da yaşayan B.SH ile Durres kentinde ikamet eden E.H de yakalandı.

Eşyalarına el konuldu

Özer’in yakalandığı binada yapılan aramalar kapsamında delil niteliği taşıyan bilgisayar, banka kartı, cep telefonu gibi birçok kişisel eşyaya el konuldu. Öte yandan Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi operason ile ilgili yaptığı açıklamada Arnavutluk polisinin başarısına değinerek, "Bu operasyon, Arnavutluk hükümetinin organize suçlarla mücadele konusunda ısrarlı ve samimi olduğuna dair en büyük işarettir" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılarını milyonlarca dolar dolandırarak yurt dışına kaçan Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Söz konusu otelin başkent Tiran’da olduğu ifade edilmiş ve Özer’in resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzattığı görülmüştü.

Daha önce de Arnavutluk’ta gizlendiği iddia edilen Özer, Türkiye’de binlerce kişiyi zarara uğratarak yüklü miktarda kripto para ile Türkiye’den kaçmıştı.