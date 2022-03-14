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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikâyetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon TL ödedi

Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in aile avukatı aracılığıyla kendilerine ulaşarak şikâyetlerini geri çekmesi karşılığında 8 müştekiye toplamda 2 milyon TL gönderdiğini söyledi.

Asayiş 14.03.2022, 14:05
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, şikâyetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon TL ödedi

Thodex mağdurlarının avukatı Sinan Keskin, kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in aile avukatı aracılığıyla kendilerine ulaşarak şikâyetlerini geri çekmesi karşılığında 8 müştekiye toplamda 2 milyon TL gönderdiğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer’in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

“8 kişinin 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırıldı”

Konuya ilişkin konuşan müşteki avukatlarından Sinan Keskin, “Faruk Fatih Özer’in aile avukatı tarafımıza ulaştı. Mağdur zararlarının giderilmesi için uzlaşma önerdiler. Biz de konuyu konuyu enine boyuna değerlendirdik ve kendi müvekkillerimize haber verdik. Müvekkillerimizin yazılı muvafakati ve onayıyla uzlaşma kapsamında zararları geçen hafta perşembe günü hesaplarına yattı. Yaklaşık olarak 8 kişi itibariyle 2 milyon liraya yakın bir zarar miktarı hesaplarına yatırılmış olup, uzlaşma kapsamında şikayetten vazgeçme dilekçelerini de savcılık makamına sunduk. Uzlaşmaya konu zarar miktarı şu an için tabii onlarca, yüzlerce müvekkilim olduğu için ancak bir kısmına ulaşabildik. Yeni bir gelişme olduğu için bu, ulaşmak anlamında, zamansal anlamda da böyle problem yaşadık. Burada 8 kişiye ulaşabildik. 8 kişi içerisinde de geneli zaten olumlu olarak yaklaştı. Sekiz kişinin de zararları hesaplarına yatırıldı. Biz de bunu teyit ettik” dedi.

“15 kişiye ulaşabildik, 13 kişi kabul etti”

Mağdurlar arasından 15 kişiye ulaşabildiğini belirten Keskin, “Şu ana kadar ben yaklaşık 15 kişiye ulaşabildim. Tabii takdir edersiniz ki bir görüşme epeyce uzun sürüyor telefonda. 15 kişiye ulaşabildim ve 15 kişi içerisinde yaklaşık 13 kişi bunu kabul etti. Ve bunlardan da bize yazılı muvafakat veren 8 kişinin hesabına geçen hafta perşembe günü 2 milyona yakın bir civarda uzlaşma konusu para hesaplarına yattı” şeklinde ifade etti.

Soruşturmanın şu anki durumundan bahseden Keskin, “Savcı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) bir rapor istemişti. MASAK raporu dosyaya geldi. Aynı zamanda Hazine Maliye Bakanlığı’ndan da bir yazı istemişti. Bu yazı da aynı zamanda dosyaya gelmiş durumda. Mağdurların tüm zararlarının MASAK raporunda tespit edildiğini biliyoruz. Buna istinaden soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda savcının ağır ceza mahkemesinden de şirketin hesabında bulunan 16 milyona da müsaade verilmesi yönünde bir kararı söz konusu. Bundan sonraki aşama iddianamenin düzenlenmesi ve ağır ceza mahkemesinde yargılama şeklinde olacaktır” diye konuştu.

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