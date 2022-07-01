Thodex davasında müştekiler dinlendi: “Zararımız giderilmedi”

Kripto para borsası ‘Thodex’ davasında firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada müştekiler dinlendi. Zararlarının giderilmediğini söyleyen müştekiler sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanığın, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme”, “Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer’in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken taraf avukatları ile çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.

“Zararım giderilmedi”

Duruşmada dinlenen müştekilerden Kamil Gürkan G., “2017-2018 yılları arasında Thodex’e üye oldum. Benim karışık coinler nedeniyle thodex isimli şirkete aktardığım paralar nedeniyle yaklaşık 250 bin lira maddi zararım vardır. Bu zararım giderilmemiştir. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi. Emrah Ö. isimli müşteki, 2018 yılı Temmuz ayında Thodex isimli şirkete toplamda 50 bin lira yatırdığını ve zararının giderilemediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

“İlk şikayetçi olan benim”

Müşteki Ahmet S., 30 bin dolar ve 200 bin lira kaybının olduğunu söyleyerek, “Ben Faruk Fatih Özer ile ortak arkadaşımızla irtibata geçtim. ‘Faruk’la görüşüp sana dönerim. O böyle bir şey yapmaz olsa bile ben sana paranı alırım’ dedi. Ona güvendim ve geri döndüm. Zaman geçince kendime bir muhatap bulamadım. Sosyal medyadan yazmaya başladım. İlk şikayetçi olan kişi benim. Tam bu sıkıntılar başlamadan önce Faruk’un sosyal medya hesabından lüks fotoları ve aşırı para harcadığını fark etmiştim. Olaydan hemen önce bunları sildi” dedi.

“Çok komik ücretler teklif ediyorlar”

Kamu görevlisi olduğunu söyleyen Erol K. arkadaşları sayesinde sisteme dahil olduğunu anlatarak, “175 bin TL param içeride kaldı. Beni arayıp para teklif ettiler. Kabul etmedim” dedi. Müştekilerden Demet A., 1 milyon 300 lira zararının olduğunu söyleyerek, “Sanık avukatları çok komik ücretler teklif ediyor” diye konuştu.

“İntiharı bile düşündüm”

Müşteki Özlem K., 165 bin TL zararının olduğunu söyleyerek, “Faruk Fatih Özer’in babası birkaç tane avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim 1 tane bile avukata verecek param yok. İntiharı bile düşündüm. Çalışamıyordum. Evden çıkamıyordum. İşe daha yeni başladım. Geçen duruşmada birini müşteki sanıp soru sordum. Gülerek, ’ben sanık yakınıyım’ dedi. Çok rahatlar. Benim zararımı kim ödeyecek? Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler” dedi.

“Reklamlarda oynayan tüm ünlülerden şikayetçiyim”

Müşteki Bilal T., “506 bin 158 TL zararım var. Araba kampanyası falan yaptılar. Ünlüler bu kampanyaya dahil edildi. O günlerde düzenek kuruldu. Çok sayıda insan bu şekilde sisteme dahil edildi. Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen reklamlarda oynayan tüm ünlülerden de şikayetçiyim. Telefonla aranıp çok komik paralar teklif edip davadan vazgeçmemiz isteniyor” diye konuştu.

Faruk Fatih Özer’in babası: “Tanıklıktan çekilmek istiyorum”

Firari sanık Faruk Fatih Özer’in babası Zülküf Özer duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tanık olarak hazır edilen Özer, “1 seneden fazladır psikolojik olarak ve sağlığımla ilgili problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum” dedi.

Sanıkların tutukluluğu devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanık Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmeden mahkeme, dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesi talebini, suçun uzlaştırma çerçevesinde kalmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 23 Eylül tarihine erteledi.