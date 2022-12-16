Thodex davasında mağdurların dinlenmesine devam edildi

Kripto para borsası ‘Thodex’ davasında firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada müştekiler dinlendi. Zararlarının giderilmediğini söyleyen müştekiler sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanığın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda görülen duruşmaya, iadesi beklenen Faruk Fatih Özer’in ağabeyi sanık Güven Özer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Taraf avukatları ile çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.

“Kalan zararım giderilmedi”

Duruşmada dinlenen müştekilerden Merve Sağlam, “Farklı tarihlerde toplam 5 bin TL yatırdım. 3 bin 850 TL geri ödeme aldım. Ancak kalan zararım giderilmedi. Aradaki farkın tarafıma giderilmesini talep ediyorum. Şikayetçiyim” dedi.

“98 bin TL para yatırdım”

Müşteki Sinan Ay, “Bu şirkete 98 bin TL para yatırdım. Bu zamana kadar zarar giderimi bulunmadı. Zararımın tamamının giderilmesini talep ediyorum. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

“Suçsuz olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor bilmiyorum”

Tutuklu sanık Serap Özer, “2 senedir tutukluyum. Benim görevim muhasebe işlemleriydi. Ben sıcak ve soğuk cüzdan nedir kripto nedir burada öğrendim. Faruk Özer’in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Beni aradıklarında ‘siz zahmet etmeyin ben gelirim’ dedim, ’hayır biz gelip alacağız’ dediler. Ben bunları bildiğim halde neden kaçmayıp onları evde bekleyeyim. 2 yıldır cezaevinde bir gece bile deliksiz uyuyamadım. Suçsuz olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor bilmiyorum” şeklinde ifade verdi.

Sanık Güven Özer ise savunmasında kardeşi Faruk fatih Özer’in şirketin sahibi olduğunu ve şirketle ilgili kendisinin yetkisinin olmadığını ifade ederek suçlarla alakasının olmadığını söyledi.

Sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme talebi redderek davayı erteledi.