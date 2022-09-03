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THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban tutuklandı
Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesince tutuklandı.
Asayiş 03.09.2022, 17:59
Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesince tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine gözaltına alındı. Ban hakkında ardından tutuklama kararı çıktı. Çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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