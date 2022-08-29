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THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, Muğla Milas’ta gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, Muğla Milas’ta gözaltına alındı.
Asayiş 29.08.2022, 18:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, Muğla Milas’ta gözaltına alındı.
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