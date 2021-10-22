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TGB’li gençler evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 781 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, “Biz öyle İstanbullardan Diyarbakır’a gelip HDP PKK’yla görüşüp giden Ekrem İmamoğlu’na benzemeyiz. Bizim yerimiz Diyarbakır annelerinin yanıdır” dedi.

Asayiş 22.10.2021, 13:02
TGB’li gençler evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 781 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, “Biz öyle İstanbullardan Diyarbakır’a gelip HDP PKK’yla görüşüp giden Ekrem İmamoğlu’na benzemeyiz. Bizim yerimiz Diyarbakır annelerinin yanıdır” dedi.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve beraberindeki bir grup genç, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 781 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

“Bizim yerimiz Diyarbakır annelerinin yanıdır”

Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve ardından açıklamalarında HDP ve PKK’ya eleştirilerde bulunan TGB Genel Başkanı Çınar, “Kürt’ün bugün tek sorunu vardır. O da PKK terör örgütü ve HDP’dir. Biz PKK terör örgütünü bitireceğiz, HDP’yi kapatacağız. Buradan milletimize söz veriyoruz. Annelerimizin mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Bu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar buradan ayrılmayacağız. Ne zaman annelerimizin ihtiyacı olsa ne zaman annelerimizin bir emri olsa Türk gençliği burada, Türk gençliği annelerimizin yanında. Biz öyle İstanbullardan Diyarbakır’a gelip HDP PKK’yla görüşüp giden Ekrem İmamoğlu’na benzemeyiz. Bizim yerimiz Diyarbakır annelerinin yanıdır” dedi.

“Gelin devletinize sığının”

TGB Genel Başkanı Çınar, teröristlere devlete sığınmaları çağrısında bulundu. Çınar, “Onlar size sadece Amerikan askerlerinin postallarını verirler. Onlar size Amerikan silahlarını verirler. Gelin devletinize sığının. Eğitiminize devam edin. Annenizin babanızın yuvasına geri dönün. Onların yanında yenilgiden başka bir şey yok. Yok olacaklar, ezilecekler ve biteceklerini göreceksiniz” diye konuştu.

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