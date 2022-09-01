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TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
İçişleri Bakanlığı: “Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.”
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
Asayiş 01.09.2022, 18:52
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri’nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
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