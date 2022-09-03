TFF binasına silahlı saldırıya ilişkin 2 kişiye tutuklama talebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TFF’nin Riva’daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3’ü Beykoz Adliyesi’ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F. "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.