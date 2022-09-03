TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.
TFF’nin Riva’daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3’ü Beykoz Adliyesi’ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş, diğer şüpheli H.Ç ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Nöbetçi mahkeme, C.U.’nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolüne hükmetti, O.G.’nin ise serbest bırakılmasına karar verdi.
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