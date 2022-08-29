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Tezgah üstündeki telefonu böyle çaldı
Bursa’da şüpheli bir şahıs, tezgahtarın arkasına dönmesini fırsat bilerek telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 29.08.2022, 10:57
Bursa’da şüpheli bir şahıs, tezgahtarın arkasına dönmesini fırsat bilerek telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs tezgahta duran telefonu gözüne kestirdi. Bir süre bekleyen şüpheli tezgahtarın arkasına dönmesini fırsat bilerek telefonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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