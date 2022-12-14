Teyzesini korumak isteyen yeğenini vurmuştu: Tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde teyzesini korumak istediği 16 yaşındaki yeğenini tüfekle vurarak öldüren enişte çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet, 11 Aralık Pazartesi günü Soma’nın Çerkez Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen B.Y., kocası Ferdi Y. ile kavga ettikten sonra ablasının evine gitti. Aradan geçen iki günün sonrasında B.Y.’nin ablasının evine tüfekle gelen Ferdi Y. ile B.Y.’nin yeğeni Serhat Övek arasında arbede çıktı. Eniştesi Ferdi Y.’nin eve girmesini engellemek isteyen Serhat Övek (16), Ferdi Y. tarafından göğsünden tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Y. ise kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından zanlı yakalanırken, çalılara sakladığı tüfek de ele geçirildi.

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ferdi Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.