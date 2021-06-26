banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!

Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Adıyaman’da Atatürk Barajı kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti.

Asayiş 26.06.2021, 17:55
Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Adıyaman’da Atatürk Barajı kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz (14) ve kardeşi Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Suya giren aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine vatandaşlar olay yerine gelerek şahısları kurtarmaya çalıştı. Suya giren aileden Tuana Yılmaz (14) suda boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan kişilerde ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı.

Sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan Remziye Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
banner486
Yorumlar (0)
27°
açık
banner493