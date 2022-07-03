banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arnavutköy’de 2 kuzen bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Asayiş 03.07.2022, 09:23
Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arnavutköy’de 2 kuzen bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma yaşanan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında Esat Demir göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Demir’i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Esat Demir’in teyze çocuğu olan R.Ç.’yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu