Texas’ta saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

ABD’nin Texas eyaletindeki bir evde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Italy şehrinde polis, yerel saatle 16.00 sıralarında South Harris Caddesi’ndeki bir evde bıçaklı saldırı olduğu yönünde ihbar aldı. Eve giden polis ekibi bıçaklanan 3 çocuğun cansız bedeniyle karşılaşırken, 2 çocuğu ise yaralı halde buldu. Polis, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, 1 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Teksas Aile ve Koruma Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamada ise, "Bu akıl almaz trajedi bizi şoka uğrattı. Bunun nasıl ve neden gerçekleştirildiğini araştırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.