Texas’ta bir hemşire 4 hastayı hava enjekte ederek öldürmekten suçlu bulundu

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan bir hastanede hemşire olarak görev yapan William Davis, kalp ameliyatı geçiren 4 hastayı hava enjekte ederek kasten öldürmekten suçlu bulundu. Hemşire, idam cezası alabilir.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Christus Mother Frances Hastanesinde hemşire olan 37 yaşındaki William Davis’in, kalp ameliyatı geçiren 4 hastayı hava enjekte ederek kasten öldürdüğü belirlendi. Salı günü jüri karşısına çıkan Davis için bir jüri tarafından idam cezası isteniyor. Savcılar tarafından ‘’insanları öldürmekten zevk alan’’ katil olarak nitelendirilen Davis’in Haziran 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasında 7 kişiyi hedef aldığını ortaya çıktı. Saldırıların yaşandığı Christus Mother Frances Hastanesindeki yetkililer, jürinin vereceği kararın zarar gören kişilerin acılarını dindireceklerini umut ettiklerini söyledi.

Duruşmada konuşan Davis’in avukatı Philip Hayes ise, iddiaları reddederken herhangi bir delilin bulunmadığını ve Davis’in hastanede günah keçisi ilan edildiğini savundu.

Öldürülen 47 ve 74 yaşlarındaki iki erkeğin ölümleri araştırılırken, hastaların atar damarlarına enjekte edilen hava sonrası "nöbet benzeri semptomlar" göstererek beyin ölümlerinin gerçekleştiği öğrenildi. Yapılan araştırma sonrası, Davis tarafından öldürülen 4 erkeğin başarılı ameliyatlar geçirdiği ve doktorlarının bu nedenle hayatlarını nasıl kaybettiklerini anlamadıkları da ortaya çıktı. Durumları ağırlaşan hastalara bilgisayarlı tomografi çeken doktorlar, hastaların beyinlerinde hava olduğunu görünce ters bir durum olduğunu fark etti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor William Yarbrough, meslek hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını jüriye belirtti. Yargılama devam ederken ifade veren güvenlik görevlileri de Davis’in hastaların odasına girdikten sonra kalp monitörlerinin alarm verdiğini ve hastaların enjeksiyon sonrası 3 dakika içinde hayatlarını kaybettiklerini aktardı.